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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kurban Bayramı'nı kutladı

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kurban Bayramı'nı kutladı

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Yapıcıoğlu, yayımladığı mesajında, kenetlenmeye her zamankinden daha fazla muhtaç olunan bir zaman diliminden geçildiğini belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yapıcıoğlu, yayımladığı mesajında, kenetlenmeye her zamankinden daha fazla muhtaç olunan bir zaman diliminden geçildiğini belirtti.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük acılar yaşandığını anımsatan Yapıcıoğlu, depremzedelerin kalıcı konutlara kavuşturulmasının çözülmesi gereken sorunların başında geldiğini ifade etti.

Bayramların yardımlaşma ve dayanışma günleri olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Depremzede kardeşlerimizin unutulmaması gerektiğini hatırlatıyor, depremlerde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına ve bütün bir milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'imden mübarek Kurban Bayramı'nı kendisine yakınlaşmamıza, ümmet olarak birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, başta İslam coğrafyası olmak üzere yeryüzünde akan kanın durmasına, zulmün sona ermesine ve adaletin hakim olmasına vesile kılmasını niyaz ediyorum."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Zekeriya Yapıcıoğlu Kurban Bayramı Kahramanmaraş Güncel Haberler

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