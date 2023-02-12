HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a giderek afetzedelerle ilgilendi.

Yapıcıoğlu, daha sonra da Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşen Yapıcıoğlu, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.