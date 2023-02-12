Üye Girişi
Haberi Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Güncel Haberler

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a giderek afetzedelerle ilgilendi.

Yapıcıoğlu, daha sonra da Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşen Yapıcıoğlu, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Soylu Kahramanmaraş Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title