HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Irak'ın Erbil kentindeki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile bir araya geldi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Irak'ın Erbil kentindeki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile bir araya geldi.

Türkmen Bakan Maruf ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, ITC Yürütme Kurulu Erbil Ofisindeki görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Maruf, HÜDA PAR heyetinin Erbil ve ITC'yi ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye'den gerçekleşen ziyaretlerin Türkmenler için önem taşıdığını vurgulayan Maruf, "Türkiye Cumhuriyeti önemli bir ülkedir. Her zaman Irak Türkmenleri başta olmak üzere bölgede yaşayan bütün insanlara, bütün etnik gruplara büyük destek sağlamıştır. Iraklı Türkmenler için anavatanımızdır." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu da ITC'nin 24 Nisan'daki 28. kuruluş yıl dönümünü hatırlatarak, "Allah daha nice uzun yıllar güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin." dedi.

Yapıcıoğlu, Erbil ziyaretleri kapsamında ayrıca Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile görüştüklerini kaydetti.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığını ifade eden Yapıcıoğlu, "Hem siyasi partiler arasında hem de Irak Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasında, Erbil ile Ankara arasındaki ilişkilerin daha iyiye gitmesi, dostluk ilişkilerinin gelişmesi inanıyoruz ki herkesin yararınadır." diye konuştu.