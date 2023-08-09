Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, depremzedelerle bir araya geldi

ADIYAMAN - Hür Dava Partisi (Hüda Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi.

Hava yoluyla kente gelen Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hüda Par Adıyaman İl Yönetimi tarafından karşılandı. Şubat depreminde en çok hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da incelemelerde bulunan Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ilk olarak Vartana Geçici Prefabrik Kenti ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan Genel Başkan Yapıcıoğlu daha sonra depremzedelerle bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını tek tek dinledi.

Burada açıklamalarda bulunan Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "11 vilayetimiz peş peşe çok büyük iki depremle sarsıldı. Bu iki depremde maalesef 50 bine aşkın can kaybımız var. Çok geniş bir alanı etkileyen bir depremdi. İlk günden itibaren milletçe seferber olduk. Bizler de depremin ilk gününden bu yana sık sık deprem bölgelerini gezdik. Buradaki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Sorunların çözümü noktasında elimizden gelen gayreti sarf ettik çabamızı ortaya koyduk. Buradaki hem yetkililerle hem de vatandaşlarımızla konuştuk. Yetkililer sorunların farkında özellikle burada ciddi bir su sıkıntısı var. Su yetersiz, 4 kuyu açılmış ama suyu debisinin düşmesi suyun yetersiz hale gelmesine neden oluyor. Kaymakam beyle de görüştük bunun için çözüm olması için tankerlerle su taşınıyor buraya tabi bunlar pansuman tedbirler. Kalıcı bir tedbir gerekiyor nünün için de barajdan su getirmeyle ilgili olarak bir proje üzerinde çalıştıklarını dile getirdiler. Onun haricinde alt yapıyla ilgili bazı prefabrik evlerin giderlerinde sıkıntıların olduğu dile getirildi. İnşallah bu sorunların çözümü bu işin takipçisi olacağız. Ferdi bazı talepler var, öğrencilerimizin özellikle ders çalışmak için internet talepleri var. İnternet alt yapısı burada yeterince yok. Burası orta halli bir ilçe büyüklüğünde 12 bin 500 nüfus var burada. Sorunların çözümü için hem buradaki yetkililerle görüştük hem de inşallah Ankara'ya bu sorunları götürüp özellikle yüklenici firmaların eksik bıraktığı bazı alt yapıların tamamlanması konusunda elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" diye konuştu.