HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Bağcılar 4. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı Açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmelere ilişkin, "Siyonist işgal, bölge barışının önündeki en büyük engeldir. Bu tehdit bertaraf edilmelidir. Bölgede ve dünyada ancak bu şekilde barış, sulh tesis edilir." dedi.

Partisinin Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde yapılan Bağcılar 4. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Yapıcıoğlu, İsrail ve Filistin arasında yıllardır süren çatışmada yaşananlara değindi.

Gazze'deki halkın yaşadığı zulmün büyük olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi bu kadar zulmün, artık bıçağın kemiğe dayanmasından sonra, biraz güç toplayıp o imkansızlıklar içerisinde askeri bazı yeteneklerini geliştirip, Filistin halkının gerçekleştirmiş olduğu bu operasyon siyonistleri ürküttü. Onların dostları da ürkmeye başladı. Niye ürktüler? Çünkü onlar dünyanın dört bir tarafındaki Yahudilere şöyle bir mesaj veriyorlar; 'Ey dindaşlarımız, ey ırktaşlarımız, dünyanın farklı yerlerinde siz aslında güvende değilsiniz. Buyurun gelin. Burada bize vadedilen topraklar var. Biz öyle bir sistem kurduk ki burada. Bizim düşmanımız olanlar bizden izinsiz dükkanına bile gidemiyorlar. Dünyanın 138 ülkesi onları devlet olarak tanıdığı halde, hiç kimsenin onlarla ticaret yapmasına da izin vermiyoruz. Bir de bizim demir kubbemiz var. Öyle bir kubbe ki oradan hiçbir şey geçmiyor. Bizim üstümüzden izin vermediğimiz kuşlar bile uçamaz. Böyle bir memleket, burası cennet. Haydi buyurun gelin.' dediler. İşte bu harekat, işte bu operasyon o kubbeyi başlarına geçirdi. Bu yüzden rahatsızdırlar."

Yapıcıoğlu, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayla ilgili bir yanlışa düşülmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bakın bu savaş Hamas ile İsrail arasındaki bir savaş değil. Aslında siyonistler bütün Müslümanların kutsalına saldırdılar. İslam'a savaş açtılar. Bütün Müslümanlara savaş açtılar." diye konuştu.

Siyonist zihniyetin dünyanın başına bela olduğunu kaydeden Yapıcıoğlu, "Adamların bir inancı var. Kendilerinden başkasını insan kabul etmiyorlar. Böyle sapık bir düşünceleri var. Biz diyoruz ki siyonist işgal, bölge barışının önündeki en büyük engeldir. Siyonist işgal, dünya barışına en büyük tehdittir. Bu tehdit bertaraf edilmelidir. Bölgede ve dünyada ancak bu şekilde barış, sulh tesis edilir." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'nin anayasa yapmaya ihtiyacı var"

Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni anayasa konusunun parti programlarındaki başlıklardan biri olduğunu dile getirerek, "Yeni anayasa ve millet iradesi. Diyoruz ki Türkiye'nin anayasa yapmaya ihtiyacı var. Şu andaki anayasa 12 Eylül 1980'de askeri bir darbeyle yönetime el koyan cuntanın sipariş ettiği bir cunta anayasasıdır. Evet 20'den fazla değişiklik yapıldı. Maddelerinden üçte ikisinden fazlası değişti. Ama iskelet ve ruh olarak halen ayakta duruyor." diye konuştu.

Artık sivil bir anayasa yapmanın zamanı geldiğini belirten Yapıcıoğlu, "Bize göre bu anayasa sadece adı 1982 darbe anayasası olduğu için, sırf bu nedenle değişmek zorundadır. Hem de tümüyle. Meclis kendi iradesine, kendi yetkisine sahip çıkmalıdır. 'Benim anayasa yapma yetkim vardır. Tamamen yeni bir anayasaya yapacağım.' demelidir." şeklinde konuştu.

Konuşmasında yerel seçimlere de değinen Yapıcıoğlu, "Ehliyet ve liyakat sahibi, gerçekten İstanbul'un sorunlarını çözebilecek, taşın altına elini koyup bunu çözebilecek liyakat sahibi insanlara bu yönetimin teslim edilmesi gerekiyor. İnşallah o konuda çabalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.