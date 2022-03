HÜDA PAR GENEL BAŞKANI: İLKELERİMİZE UYGUN BİR İTTİFAK OLURSA BİRLİKTE HAREKET EDEBİLİRİZ

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Seçimlerin yaklaştığı dönemde şartlar el verilirse, uygun bir ortam, ilkelerimize uygun bir ittifak olursa birlikte hareket edebiliriz. Olmazsa mevcut sistem zorluyor diye kendimizi mutlaka bir ittifak içerisinde yer alma zorunluluğu hissetmeyiz' dedi.

Diyarbakır'da basın toplantısı düzenleyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gündem ile ilgili açıklamalarda bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yapıcıoğlu, Ukrayna'daki savaşın Müslüman ülkelerin savaşı olmadığını, Rusya'nın 10 yılda bir, bir yerlere saldırdığını ve aynısının Amerika tarafından da yapıldığını ifade ederek, 'Olan, savaşı istemeyen halklara oluyor. Medyada hem Rusya hem Ukrayna'nın yanında yabancı savaşçıların savaştığı ya da savaşacağı belirtiliyor. Buradan Müslüman ülkelere çağrıda bulunuyorum: Bu savaş bizim savaşımız değil, savaşçıların gidip oraya savaşmalarına ülkeleri yönetenlerin engel olmasını istiyoruz' diye konuştu.

'2 MİLYONA YAKIN KİŞİ GÖÇ ETTİ'

Rusya'nın saldırgan ve haksız olduğu, Ukrayna'da sivillerin hedef alındığı, 2 milyona yakın kişinin göç ettiği gibi durumların konuşulduğunu belirten Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

'Rusya son 50 yılda ortalama her 10 yılda bir, bir yerlere saldırmıştır. Bundan sonra da muhtemelen topraklarını genişletmek için bu saldırılarına devam edecektir. Unutmayalım ki ABD emperyalizmi aynı dönem içerisinde Rusya'dan daha çok yere saldırıp daha çok savaş çıkartmıştır ve çok daha fazla sayıda insan öldürmüştür. Bize göre ABD bu savaşın çıkmasını istedi ve Ukrayna'yı Rusya'ya yem yaptı. Çünkü ABD, özellikle NATO üyesi bütün Avrupa ülkelerinin kendisine muhtaç olduklarını yakinen göstermek istiyordu. Şu anda bu ülkeler ABD'nin kendileri için bir şemsiye olduğunu düşünmeye başladı. Ukrayna'yı yem yaptı çünkü rakibi Rusya'yı ekarte etmek istiyordu. Bu savaş ile birlikte Rusya'ya uygulanan yaptırımlar daha da arttı ve ayrıca Rusya'nın askeri gücünü test ediyor. Olan Ukrayna'ya oldu ve her savaşta olduğu gibi bu savaşta da siviller zarar gördü. Son günlerde yabancı gönüllü bazı savaşçılardan bahsediliyor. Dünyanın farklı farklı bölgelerinden hem Ukrayna hem de Rusya, savaşçılar getirip orada savaştıracağını söylüyor. Şuna dikkat etmek gerekir, özellikle bazı İslam ülkelerinde savaşçıların götürülüp orada savaştırılması gibi bir plan var. Bütün Müslümanlar ve İslam ülkeleri uyanık olmalıdır. Bu savaş onların savaşı, bizim savaşımız değil. Bu savaş istemediğimiz bir savaş ama bu savaşı çıkartanda biz değiliz. Bu savaşı sona erdirme noktasında da elimizden pek bir şey gelmez. Şunu unutmayalım ki bu savaş bizim gidip orada ölmemizi gerektirecek bir savaş değildir. Bu konuda bütün sorumluların daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Para karşılığında orada savaşacaklar da dahil her ülke kendi vatandaşlarının oradaki savaşa müdahil olmasının önüne engeller koymalı ve bu konuda dikkat edilmelidir.'

'ISLAH EDİLMİŞ BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN YANAYIZ'

Yapıcıoğlu, altı siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili imzaladıkları ortak mutabakat konusunda, 'Türkiye'de sorunları yıllardır uygulanan parlamenter sistem çözmediği gibi mevcut sistem de Türkiye'yi uçuracak diyecek durumumuz yoktur. Biz ıslah edilmiş bir başkanlık sisteminden yanayız. Ama bize göre hiçbir sistem tabu değildir, her sistem tartışılmalıdır. Bütün siyasi parti liderleri bir araya gelerek, ülkenin sorunlarının çözümü için bir sistem konusunda uzlaşabilirler. Seçimlerin yaklaştığı dönemde şartlar el verilirse uygun bir ortam olursa ilkelerimize uygun bir ittifak olursa birlikte hareket edebiliriz. Olmazsa mevcut sistem zorluyor diye kendimizi mutlaka bir ittifak içerisinde yer alma zorunluluğu hissetmeyiz' dedi.