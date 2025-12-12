Hüda Par'dan Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele İçin Kapsamlı Kanun Teklifi: Kamu Görevlilerine Ceza Artışı Önerildi

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile milletvekilleri Şehzade Demir, Faruk Dinç ve Serkan Ramanlı, uyuşturucu suçlarıyla mücadeleyi güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

Teklifte; organize suç örgütlerinin yöneticilerine müebbet hapis cezası, kamu görevlilerinin uyuşturucu suçlarına karışması halinde cezaların artırılması ve uyuşturucu kullanan kişiler için zorunlu tedavi ile rehabilitasyon sürecinin uygulanması öngörülüyor.

Uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin "çok boyutlu ve yıkıcı etkilerine" dikkat çekilen teklifte, sürdürülebilir ve etkili bir mücadele gerektiği vurgulanıyor.

Kanun teklifinin, güvenlik, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet alanlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşımla uyuşturucu ile mücadeleyi güçlendirmeyi; toplumsal sağlık ile kamu düzeninin korunmasını amaçladığı belirtildi.