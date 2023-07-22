HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına Bıçaklı Saldırı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, yaralanan İl Başkanı Salih Demir'e acil şifalar dileyen bakanlar, adli soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

BAKANLARDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A.S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir'e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin'i hedef alan vahşi saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin'e Yüce Allah'tan rahmet, yaralı Salih Demir'e acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek; hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Düzgün Barış DENİZ/ ANKARA,