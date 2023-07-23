HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırıyla ilgili şüpheli serbest bırakıldı

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in parti binasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandığı, il sekreteri Sacit Pişgin'in de hayatını kaybettiği olayla ilgili bir kullanıcının sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine harekete geçti.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği belirlenen Ç.G. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanan şüpheli Ç.G. serbest bırakıldı.