HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasında il başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin, mescitte namaz kıldığı sırada A.S. (72) isimli şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Pişgin hayatını kaybederken, il başkanı Demir'in ise tedavisi sürüyor. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen şüpheliyi gözaltına aldı.Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. A.S. isimli kişi, il binasına girerek HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin'i namaz kıldığı sırada bıçaklı yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İl başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan il sekreteri Sacit Pişgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, il başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

ADANA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında bazı il yöneticilerine A.S. isimli bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıda HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir yaralanmış olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İl Sekreteri Sacit Pişgin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren Adana 1951 doğumlu A.S. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü devam etmektedir. Meydana gelen bu elim olaydan dolayı üzüntümüzü paylaşıyor, hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e de acil şifalar diliyoruz" denildi. (DHA)