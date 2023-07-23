HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na yapılan bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltı

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alınan Ç.G. emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alınan Ç.G. emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na dün düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlar yapan Ç.G.?yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.G., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan adliyeye sevk edildi.