HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na saldırıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına yönelik çalışma başlattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir kişi 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alındı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına yönelik çalışma başlattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir kişi "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na dün düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlar yapan Ç.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.G.'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.