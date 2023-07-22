HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na bıçaklı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığını belirtti. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e acil şifa, hayatını kaybeden il sekreteri Sacit Pişgin'e ise Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Yerlikaya, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiğini bildirdi.