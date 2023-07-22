HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na bıçaklı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığını belirtti. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e acil şifa, hayatını kaybeden il sekreteri Sacit Pişgin'e ise Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Yerlikaya, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığını belirterek, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasında, şüpheli A.S. tarafından bıçaklı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e acil şifa, hayatını kaybeden il sekreteri Sacit Pişgin'e ise Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesini kullandı.