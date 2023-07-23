HÜDA PAR Adana İl Başkanı Yaralandı, İl Sekreteri Hayatını Kaybetti
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HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, il sekreteri Sacit Pişgin'in de hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yaralı Demir'in tedavisi devam ediyor.
HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, il sekreteri Sacit Pişgin'in de hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda dün, Demir'in yaralandığı, Pişgin'in de yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan A.S'nin (72) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yaralı Demir'in, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.