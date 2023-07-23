HÜDA PAR Adana İl Başkanı Yaralandı, İl Sekreteri Hayatını Kaybetti

HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, il sekreteri Sacit Pişgin'in de hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yaralı Demir'in tedavisi devam ediyor.