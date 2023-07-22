HÜDA PAR Adana İl Başkanı Bıçaklı Saldırıda Yaralandı, İl Sekreteri Hayatını Kaybetti

HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, parti binasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı, il sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına gelen A.S. (72), mescitteki Demir ve Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu.

Yaralanan Salih Demir ve Sacit Pişgin, hastaneye kaldırıldı.

Pişgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Demir'in tedavisi sürüyor.

A.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

HÜDA PAR'dan açıklama

Olayın ardından HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı. İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu. Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz. Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz."

Valilik açıklaması

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün 17.40 sıralarında HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında bazı il yöneticilerine A.S. tarafından bıçaklı saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırıda HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir yaralanmış olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İl Sekreteri Sacit Pişgin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren Adana doğumlu A.S. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü devam etmektedir. Meydana gelen bu elim olaydan dolayı üzüntümüzü paylaşıyor, hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e de acil şifalar diliyoruz."