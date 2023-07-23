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HÜDA-PAR Adana İl Başkanı Bıçakla Yaralanan Saldırgan Tutuklandı

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HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığı binasında gerçekleşen saldırıda il başkanı yaralanırken, il sekreteri hayatını kaybetmişti. Saldırgan tutuklandı.

HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığı binasında, il başkanı Salih Demir'i bıçakla yaralayıp, il sekreteri Sacit Pişgin'i öldüren 71 yaşındaki saldırgan tutuklandı.

Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde bulunan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına dün öğleden sonra 71 yaşındaki A.S. bıçakla saldırmış, il başkanı Salih Demir'i bıçakla yaralayıp, il sekreteri Sacit Pişgin'i öldürmüştü.

Olaydan hemen sonra polis tarafından gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı. Bu arada hayatını kaybeden Pişgin toprağa verilirken, il başkanının ise tedavisi Adana Şehir Hastanesinde devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Salih Demir Seyhan Adana Güncel Haberler

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