Hücre Operasyonları: 66 Şüpheli Yakalandı, 47'si Tutuklandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hücre" operasyonları sonucu yakalanan 66 şüpheliden 47'sinin tutuklandığını, 19'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklamaya göre, jandarma tarafından düzenlenen "Hücre" operasyonlarında 31 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 875 adet silah yapımında kullanılan malzeme, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kesici/delici aletler, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Son 15 gün içinde jandarma tarafından düzenlenen 'Hücre' operasyonlarında; Iğdır'da E.Ç.'nin elebaşılığını yaptığı, İstanbul'da N.A.'nın elebaşılığını yaptığı, Afyonkarahisar'da Ş.Y.'nin elebaşılığını yaptığı, Balıkesir'de M.A.'nın elebaşılığını yaptığı, Şanlıurfa'da M.K.'nın elebaşılığını yaptığı, Yalova'da M.B.'nin elebaşılığını yaptığı, Manisa'da C.G.'nin elebaşılığını yaptığı, Antalya'da M.Y.'nin ve M.A.Ç.'nin elebaşılığını yaptığı (2 ayrı örgüt) Mersin'de M.E.Ö.'nün elebaşılığını yaptığı 10 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda 66 şüpheli yakalandı, şüphelilerden; 47'si tutuklandı. 19'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Iğdır, Antalya (2), İstanbul, Afyonkarahisar, Balıkesir, Şanlıurfa, Mersin, Yalova ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ve mühimmat kaçakçılığı, silahla kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs, bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve göçmen kaçakçılığı suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 31 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 875 adet silah yapımında kullanılan malzeme, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kesici/delici aletler, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildi."