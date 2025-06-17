Huckabee'den Trump'a Dikkat Çekici Mesaj: 'Tarih Yazacaksınız'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Başkan Trump'a gönderdiği mesajda, onun önemli bir lider olacağını ve yaşamında benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğunu savundu.

Washington'un İran'a saldırılara katılıp katılmayacağı tartışmalarının gündemde olduğu dönemde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'a dikkat çekici bir mesaj gönderdi.

Trump, Huckabee'nin kendisine gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD'nin İsrail'in yanında İran'a saldırılara katılıp katılmayacağı ve İran lideri Ali Hamaney'e suikast düzenlemesine ilişkin tartışmaların gündemde olduğu süreçte gelen mesajda Huckabee, "Sayın Başkan, Tanrı sizi Butler, Pensilvanya'da (suikast girişimi) korudu çünkü siz yüzyılın, belki de tüm zamanların en önemli Başkanı olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Huckabee, yaşamı boyunca eski ABD Başkanı Harry S. Truman'dan bu yana Trump dönemine kadar hiçbir ABD Başkanı'nın "şu ankine benzer durumda olmadığını" savundu.

Trump'ın "omuzlarında önemli sorumluluk olduğunu" savunan Huckabee, şöyle devam etti:

"Size akıl vermek için değil sadece cesaret vermek için yazıyorum. Gökten bir ses duyacağınıza inanıyorum ve bu ses, benimkinden ya da başka herhangi birininkinden çok daha önemlidir. Size konuşan birçok ses var efendim, ama sadece tek bir ses önemlidir: O'nun sesi."

Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken ayrılan ve uçakta gazetecilere konuşan Trump, bugün Beyaz Saray Durum Odası'nda Orta Doğu'daki gelişmeleri takip edeceğini belirtmişti.

Trump, Kanada'dan ayrılırken İran ile "ateşkes aradığını söylemediğini" ifade etmiş ayrıca İran'ın nükleer silah planlarından tamamen vazgeçmesini isteyerek "gerçek bir son" talep ettiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKaya Kübra:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 5 haftada 429 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsaqq adresinde bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda eşleşmeler belli oldu! İşte Arda Turan'ın rakibi

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte Arda Turan'ın rakibi
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
İran'a yönelik saldırıda kilit hedef! Netanyahu'nun 'Fordo' planı ortaya çıktı

Savaştaki kilit hedef için planı hazır! İşte destek istediği ülke
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Bülent Serttaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı, üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı, üniversiteden mezun oldu
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu

Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.