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Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektöründe İhracat Artışı

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, sektörün bu yıl 100'den fazla ülke ve serbest bölgede ihracat artışı sağladığını belirtti. Ocak-kasım döneminde en büyük 10 ihracat pazarından sadece Irak, Suriye ve Libya'da gelirlerin geçen yılın gerisinde kaldığını ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, sektörün bu yıl 100'den fazla ülke ve serbest bölgede ihracat artışı sağladığını belirterek, "Ocak-kasım döneminde en büyük 10 ihracat pazarımızdan sadece Irak, Suriye ve Libya'da gelirlerimiz geçtiğimiz yılın gerisinde kaldı." ifadesini kullandı.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, sektörün yılın 11 aylık dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde en fazla ihracat yapılan iki ülke Irak ve ABD olarak kayıtlara geçti. Kasım ayı ihracatında İran'ın payının yüzde 12'yi aştığı görüldü. 11 ayda en fazla dış satımın yapıldığı ürün grupları bisküvi-pasta, buğday unu ve bitkisel yağlar oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tiryakioğlu, sektörün bu yıl 100'den fazla ülke ve serbest bölgede ihracat artışı sağladığını belirtti.

Tiryakioğlu, "Ocak-kasım döneminde en büyük 10 ihracat pazarımızdan sadece Irak, Suriye ve Libya'da gelirlerimiz geçtiğimiz yılın gerisinde kaldı. Gelişmiş ülkelerin faiz artışlarıyla tüketici harcamalarını yavaşlatmaya çalıştığı, hiperenflasyon sorunuyla boğuşan az gelişmiş ülkelerde ise temel gıda alışverişlerinde sıkıntılar yaşandığı bir dönemde bizim ürünlerimize olan talep azalmadı. Orta Doğu'da yaşanan belirsizliğin sürmesi, petrol ve gıda fiyatlarını daha da artırabilir. Dünyadaki negatif gelişmelere karşın ürün kalitemizin ihracatımızı, üretim gücümüzün ise yurttaşlarımızı korumaya yeteceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası gıda ticaretinde öne çıkan bisküvi-pasta, şeker ve kakaolu mamuller alanında Türkiye'nin ihracat birim fiyatlarındaki artışın yüzde 10 ile 30 arasında değiştiğini belirten Tiryakioğlu, bu çerçevede şeker pancarı ekimindeki artışın sonuçlarının olumlu olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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