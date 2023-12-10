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Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü Körfez pazarına yöneldi

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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Irak ekonomisindeki sorunların sektörü Körfez pazarına yönelttiğini belirterek, ihracat pazarlarında ortaya çıkan ekonomik zorlukları, pazar çeşitlenmesine giderek ve özellikle...

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Irak ekonomisindeki sorunların sektörü Körfez pazarına yönelttiğini belirterek, ihracat pazarlarında ortaya çıkan ekonomik zorlukları, pazar çeşitlenmesine giderek ve özellikle Körfez ülkeleriyle yeni ticari işbirlikleri yaparak aşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın 11 ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı 3,5 milyar dolara yükseldi.

Güneydoğu Anadolu'da bu yıl ihracatını artırmayı başaran tek sektör olan hububatçılar, Türkiye genelinde yüzde 30,6'lık payla bölge bazlı liderliğini korudu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) bünyesindeki sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ürünler makarna, buğday unu, bitkisel yağlar ile bisküvi-pasta oldu.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bölgeden Irak'a yapılan sektörel ihracatta yılın 11 ayında yüzde 5,3 düşüş yaşanmasına rağmen bu ülkenin ilk sıradaki yerini koruduğunu aktardı.

Irak ekonomisindeki sorunların sektörü Körfez pazarına yönelttiğini belirten Kadooğlu, şöyle devam etti:

"Irak'ın sektörümüz iştigal alanındaki birçok ürüne koyduğu kısıtlamalara, son olarak hamur işleri ve kek ithalatı yasağı da eklendiğinden bu ülkeye bölgemizden yapılan sektörel ihracatımızdaki düşüş bir süre daha devam edebilir. İhracat pazarlarımızda ortaya çıkan ekonomik zorlukları, pazar çeşitlenmesine giderek ve özellikle Körfez ülkeleriyle yeni ticari işbirlikleri yaparak aşmaya çalışıyoruz. Irak'taki gelir kaybımızın 50 milyon doların üzerine ulaştığı 11 ay sonunda, toplam ihracatımızı miktarsal bazda artırabilmemizi başarı olarak görüyoruz."

-"Körfez'deki temaslarımız olumlu sonuç verdi"

Kadooğlu, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ihracat liderliğini elinde bulunduran bölgenin toplam ihracatında yüzde 50 paya sahip olan Orta Doğu ülkelerindeki ticari temasların meyvelerini toplamaya başladıklarını vurguladı.

Bu yıl Gaziantep ile Körfez ülkeleri arasında "mekik dokuduklarını" ifade eden Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Ekonomik olarak bölgesel bir güce kavuşan bu ülkelerin ticaret heyetleriyle önemli görüşmelerde bulunduk. Yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir çıkartma yapmıştık, son olarak geçen ay içinde Private Label Middle East fuarında dünyanın farklı ülkelerinden gelen potansiyel alıcılarla buluştuk. Bu temaslarımız olumlu sonuçlar vermiş görünüyor. Suudi Arabistan'a ihracatımız bu dönemde yaklaşık yüzde 250 arttı. Bölgeyle ticaretimiz henüz emekleme aşamasında olduğundan bu artışın getirisi 42 milyon dolar oldu ama gelecek yıllar ülkemiz için çok daha fazlasını vadediyor."

Kaynak: AA / Güncel

Kadooğlu İhracat Körfez Irak İhracat Orta Doğu Ekonomi Güncel Haberler

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