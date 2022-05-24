Huawei Watch GT3 Pro ilk bakış! - Haberler

Akıllı telefon, bilgisayar, aksesuar ve çevre birimi aygıtları ile birçok kullanıcı tarafından tercih edilen Huawei markasının yeni akıllı saati Huawei Watch GT3 Pro ilk bakış videosu ile karşınızdayız. Huawei Watch GT3 Pro ne sunuyor? İşte Huawei Watch GT3 Pro özellikleri! Huawei Watch GT3 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

Huawei Watch GT3 Pro ilk bakış

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Huawei Watch GT3 Pro özellikleri

Akıllı saatlerin giderek işlevselleşmesi ve tasarım kalitelerinin artmasıyla rekabet de yükseldi. Fiyat itibariyle de üst sınıf saatlerin pahalı olduğunu söyleyebiliriz ancak bu durum kaliteyi de beraberinde getiriyor. GT3 Pro, sahip olduğu özellikleri ile birlikte fiyatını hak eden bir saat olarak karşımıza çıkıyor.

GT3 Pro, yeni titanyum gövdesi ile yeni hisler uyandıran ve stil anlayışınıza hitap eden net çizgiler ve dış hatlarıyla sportifliği gündelik tempoyla buluşturuyor.

Tüm açılarda çalışan hassas kesimli kenarlara ve köşelere sahip kusursuz titanyum gövde bulunan saatte, safir saat kadranı, günlük yaşamda çizilmeye karşı dayanıklılık sağlıyor. Saatin arka tarafında bulunan Nanokristal seramik arka kapak ise cildi hafifletici konforu ile daha iyi bir ergonomi sunuyor.

1,43 inç yuvarlatılmış köşeli tasarımı bulunan AMOLED ekranı bulunan Huawei GT3 Pro, 466×466 piksel çözünürlük sunuyor. Canlı Always On Display (AOD) saat kadranı ile en önemli bilgilerinizin tümünü almak için bileğinizi kaldırmanız yeterli. GT3 Pro Seramik modeli ise 1,32 inç AMOLED HD renkli dairesel ekran ile birlikte geliyor.

14 gün ortalama kullanım süresi ile bir ay içerisinde sadece iki kez şarj ihtiyacı duyan bu yeni Huawei akıllı saat, kablosuz şarj desteğine sahip. Bağlantı noktası tarafında Bluetooth 5.2 kullanan saat, GPS, mikrofon, hoparlör, arama yanıtlama özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Ayrıca TruSeen 5.0+ kalp atış takibi ve otomatik SPO2 (kan oksijen oranı) takibi ile sağlık verilerinizi bir arada tutabiliyorsunuz. Huawei, akıllı saatlerinde ilk kez EKG analizi özelliğini de yeni modelleri ile birlikte sundu.

GT3 Pro serisinde 100'den fazla egzersiz modu arasında akıllı koşu planlama özelliği de var. Kullanıcının performans hedefleriyle birlikte fiziksel ve koşu geçmişine dayalı kişisel bir koşu planı oluşturmaya yardımcı oluyor. Koşucu ile birlikte gelişen profesyonel tavsiyeler sunmak için hız, kalp atış hızı, mesafe ve daha fazlası gibi verileri değerlendirerek, bu verileri Runtastic ve Komoot gibi dünyanın dört bir yanından 60'ın üzerinde egzersiz uygulaması da dahil olmak üzere diğer uyumlu cihazlarla senkronize ediyor.

GT3 Pro özellikleri itibariyle Android 6.0 ve iOS 9.0 üstü işletim sistemine sahip cihazlarla çalışabiliyor. Peki GT3 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

Huawei Watch GT3 Pro Türkiye fiyatı

Saatin özellikleri açıklandığından beri merakla beklenen fiyatlar, bizim de katıldığımız lansmanda açıklandı. Akıllı saatlerin satın alımlarında Huawei Akıllı Tartı 3 hediye edilecek.

46mm – Deri & Spor: 5.499 TL

46mm – Titanyum: 7.499 TL

43mm – Deri: 6.499 TL

43mm – Seramik: 8.499 TL

Huawei Watch GT3 teknik özellikleri

Boyut ve Ağırlık: Genişlik: 46.6 mm | Yükseklik: 46.6 mm | Kalınlık: 10.9 mm, 54 grEkran: 1,43 inç AMOLED (Titanyum), 1,32 inç AMOLED HD (Seramik), 466×466 piksel çözünürlükİşletim Sistemi: HarmonyOS 2.0Bellek: 32 GBBatarya: 530 mAh, 14 gün kullanım süresiŞarj: Kablosuz ŞarjSensörler: Jiroskop | İvmeölçer | Optik Kalp Atış Hızı Sensörü I Hava Basıncı Sensörü I Sıcaklık Sensörü I ManyetometreSu Geçirmezlik: 5 ATMBağlantı: Bluetooth 5.2Diğer: Çift antenli GPS, hoparlör, mikrofon, arama yanıtlama, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS.Sistem Gereksinimleri: Android 6.0 ve iOS 9.0 üzeri

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