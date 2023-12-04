Huawei, UTB Partner2Connect Dijital Koalisyonu'na 90 milyon kişiye bağlantı desteği sağladı

Huawei, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (UTB) Partner2Connect Dijital Koalisyonu'na verdiği taahhüt kapsamında, yaklaşık 80 ülkede, kırsal bölgelerde yaşayan 90 milyon kişiye bağlantı desteği sağladı.

Huawei açıklamasına göre, Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Liang Hua iki kurum arasındaki iş birliğini, "Teknoloji ile Birlikte Gelişmek" teması ile gerçekleştirilen, 2023 Sürdürülebilirlik Forumu'nda duyurdu.

Etkinlikte, UTB Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı ve BM Kalkınma için Genişbant Komisyonu Komiseri Jeffrey Sachs'ın yanı sıra, aralarında Pakistan ve Gana'dan temsilcilerin de bulunduğu telekomünikasyon bakanlıkları ve regülasyon kurumlarının temsilcileri bir araya geldi. Katılımcılar, dijital altyapının sürdürülebilir kalkınmayı nasıl geliştireceğini, daha yeşil ve daha kapsayıcı akıllı bir dünya inşa etmenin dinamiklerini masaya yatırdılar.

Huawei, dijital yeteneklerin gelecekteki teknolojik yeniliklerin anahtarı olduğuna inanıyor. Şirket bu amaçla, daha yaygın dijital katılımı teşvik etmek ve geleceğin liderlerini yetiştirmek üzere, "Huawei Ortaklığında UTB Generation Connect Genç Liderlik Programı" adlı bir burs programına da imza attı.

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Liang Hua, "Bağlanabilirlik ve bilgi işlem gücü gibi yeni nesil dijital altyapı teknolojileri, sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlamak için en az fiziksel altyapı kadar önem taşımaktadır. Bu yeni altyapı, sürdürülebilir kalkınma açısından çok önemli olacaktır. Bilgi işlem, dijital ekonomide üretkenliğin temel itici gücüdür.

Bilgi işlem altyapısının daha hızlı yaygınlaştırılması, birçok sektörde dijital geçişi hızlandırmaya yardımcı olacak, dijital ve gerçek ekonomilerin daha derin entegrasyonunu teşvik edecektir. Bu da küresel ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir kalkınmayı daha da ileriye taşıyabilir." ifadelerini kullandı.

UTB Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ise "Teknoloji ve sürdürülebilir kalkınmaya birlikte ihtiyacımız var. Teknoloji ile birlikte gelişelim, toplum ve gezegenimiz için, ilerici ve dijital bir gelecek inşa edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Kamu İşleri ve İletişim Departmanı Başkanı Jeff Wang de Huawei'nin, bu önemli amaç için UTB ile birlikte hareket etmekten ve genç vizyonerlerin tüm dünyada dijital kapsayıcılık için somut bir etki yarattığını görmekten gurur duyduğunu ifade ederek, katılımcıların alacağı desteğin, projelerine finansal katkı, UTB ve Huawei uzmanlarından mentorluk alma ve ortak etkinliklere katılma fırsatlarını içerdiğini kaydetti.

UTB Telekomünikasyon Geliştirme Bürosu Direktörü Dr. Cosmas Luckyson Zavazava da şunları aktardı:

"UTB ve Huawei'in ortak çabaları sayesinde gençler dijital dünyayı daha fazla öğrenecek, katkıda bulunacak ve liderlik edecekler. Gençlerin gelişen küresel dijital ekosistemde sınırları zorlamalarını ve önemli katkılarda bulunmalarını istiyoruz. Huawei'ye bu önemli ortaklık için teşekkür ediyor ve bu yenilikçi projenin küresel etkisini görmeyi dört gözle bekliyorum."

Açıklamaya göre, UTB tarafından başlatılan P2C Koalisyonu, dijital erişimden yoksun ülke ve bölgelerdeki uzak topluluklara öncelik vererek, dijital dönüşümü teşvik ediyor. Huawei, geçen yıl küresel taahhüdü imzalayarak, 2025 yılına kadar 80'den fazla ülkede, yaklaşık 120 milyon kişiye bağlantı desteği sağlama hedefini açıklamıştı.