Huawei, Suudi Arabistan'da İkinci Mağazasını Açtı
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CİDDE, 1 Şubat (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei Salı günü Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki liman kenti Cidde'de yeni bir mağaza açtı.
CİDDE, 1 Şubat (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei Salı günü Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki liman kenti Cidde'de yeni bir mağaza açtı.
Bu, Huawei'nin Suudi Arabistan'da açtığı ikinci mağaza oldu.
600 metrekarelik yeni mağazada müşteriler, geleceğin teknolojileriyle temasta bulunabiliyor ve bunlardan nasıl faydalanacaklarını öğrenebiliyor.
Huawei Teknoloji Yatırım'ın Suudi Arabistan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Eric Yang, Cidde'deki yeni mağazanın Huawei'nin krallıktaki işlerini genişletme isteğini ve bu stratejik pazara yönelik devam eden bağlılığını yansıttığını söyledi.
Huawei'nin Suudi Arabistan'daki ilk mağazası 2 Şubat 2022'de başkent Riyad'da kapılarını açmıştı. Bu aynı zamanda Huawei'nin Çin dışındaki en büyük amiral gemisi mağazasıydı.