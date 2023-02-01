Huawei, Suudi Arabistan'da İkinci Mağazasını Açtı Güncel Haberler CİDDE, 1 Şubat (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei Salı günü Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki liman kenti Cidde'de yeni bir mağaza açtı. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yeni açılan Huawei mağazasında akıllı cihazları deneyen bir ziyaretçi görülüyor, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua) CİDDE, 1 Şubat (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei Salı günü Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki liman kenti Cidde'de yeni bir mağaza açtı. Bu, Huawei'nin Suudi Arabistan'da açtığı ikinci mağaza oldu. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yeni açılan Huawei mağazasında akıllı cihazları deneyen ziyaretçiler görülüyor, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua) 600 metrekarelik yeni mağazada müşteriler, geleceğin teknolojileriyle temasta bulunabiliyor ve bunlardan nasıl faydalanacaklarını öğrenebiliyor. Huawei Teknoloji Yatırım'ın Suudi Arabistan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Eric Yang, Cidde'deki yeni mağazanın Huawei'nin krallıktaki işlerini genişletme isteğini ve bu stratejik pazara yönelik devam eden bağlılığını yansıttığını söyledi. Huawei'nin Suudi Arabistan'daki ilk mağazası 2 Şubat 2022'de başkent Riyad'da kapılarını açmıştı. Bu aynı zamanda Huawei'nin Çin dışındaki en büyük amiral gemisi mağazasıydı. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yeni açılan Huawei mağazasında akıllı cihazları deneyen ziyaretçiler görülüyor, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua) Huawei'nin Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki yeni mağazasındaki ziyaretçiler görülüyor, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Suudi Arabistan Huawei Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Huawei, Suudi Arabistan'da İkinci Mağazasını Açtı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.