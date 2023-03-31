Huawei, Singapur'da İnovasyon ve Ar-Ge Merkezi Kurdu

SİNGAPUR, 31 Mart (Xinhua) -- Huawei'nin inovasyon ve Ar-Ge ortak çözümleri için kurduğu son bölgesel merkezi OpenLab 3.0 Asya-Pasifik, Cuma günü Singapur'da açıldı.

SİNGAPUR, 31 Mart (Xinhua) -- Huawei'nin inovasyon ve Ar-Ge ortak çözümleri için kurduğu son bölgesel merkezi OpenLab 3.0 Asya-Pasifik, Cuma günü Singapur'da açıldı.

Dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefleyen 20 milyon ABD doları değerindeki proje, Singapur'daki OpenLab'ı iyileştirecek ve kabiliyetlerini Asya-Pasifik (APAC) bölgesindeki ülkelere ve ötesine yayacak.

Huawei APAC Kurumsal İş Grubu Başkanı Nicholas Ma, "OpenLab 3.0, yerel ortaklar, müşteriler ve APAC'deki yüksek öğrenim kurumları için küresel bir teknoloji platformu. Bu platform, çeşitli endüstrilerin taleplerine dayalı ortak çözümleri araştırıyor ve sürekli olarak dijital APAC'nin oluşturulmasına katkıda bulunuyor" dedi.

Huawei APAC Halkla İlişkiler ve İletişim Başkan Yardımcısı Zhang Zhengjun, "İnovasyon, deneyim ve bilgi paylaşımı için bir platform olan OpenLab 3.0, uzman yetiştirme odaklı taahhüdümüze örnek oluştururken, tüm bölgede alanında uzman kişileri yetiştirmek adına önemli bir merkez olmaya hazırlanıyor" dedi.

OpenLab 3.0 Asya-Pasifik'in açılış töreninde, Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu'nun Singapur Dijital Sanayi Başkan Yardımcısı Goh Pei Sheng'in yanı sıra teknoloji ve kamu sektörü, sektör dernekleri ve üniversitelerden 60'ın üzerinde katılımcı yer aldı.

Huawei, bölge için endüstri çözümleri geliştirmek üzere yerel ortaklarla güçlerini birleştirdiği açık inovasyon platformları olarak hizmet veren OpenLab şubelerini dünya genelinde açtı. Şirketin Singapur'daki OpenLab'ı resmi olarak 2016'da açıldı.