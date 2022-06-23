Huawei'nin orta segment şampiyonu Enjoy 50 Pro ortaya çıktı!
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Huawei'nin yeni orta üst segment modeli Enjoy 50 Pro özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Fiyatı ise belirsizliğini koruyor.
Huawei, ABD yaptırımları sonrasında çok fazla kan kaybetti. Fakat yalnızca akıllı telefon üretimi yapan bir şirket olmadığı için ayakta kalmayı başardı. Şimdi ise ekosistem ürünleri, aksesuarları ve akıllı telefonlarıyla pazar payını tekrar yükseltmek istiyor.
Bu çabanın bir sonucu olarak ise geçtiğimiz günlerde Enjoy 50 isimli bir model tanıttı. Şimdi ise Enjoy 50 Pro isimli ve özellikleri itibariyle orta üst segmente oynayan yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Enjoy 50 Pro özellikleri ve tasarımı sızdırıldı!
Geçtiğimiz hafta tanıtılan Enjoy 50 modeli, 260ppi piksel yoğunluğuna sahip 6.75 inç HD+ çözünürlüklü IPS LCD bir ekranla birlikte geldi. Kirin 710A işlemcisinden güç alan cihaz, kaputun altında dört adet 2.0 GHz ARM Cortex-A73 ve dört adet 1.7 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeklerini barındırıyor.
6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama opsiyonları ile satışa çıkan model, yüz tanıma ve parmak izi şeklinde ikili güvenlik seçeneği sunuyor. Kamera tarafına baktığımızda ise ön tarafta 8 Megapiksel özçekim, arkada ise 13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel makro olmak üzere 2'li dizilime sahip. Ayrıca 6.000 mAh boyutundaki bataryası, 22.5W hızlı şarjı destekliyor.
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Yakın zamanda tanıtılması beklenen Enjoy 50 Pro özellikleri ise bunun bir adım ötesine geçiyor. Ön tarafta yine 6.7 inçlik bir ekranın kullanıldığını görüyoruz. Fakat çözünürlük tarafında FHD+ tercih ediliyor. Bataryası ise Pro olmayan modele göre nispeten küçük.
Ancak 5.000 mAh pili, 40W hızlı şarj desteği ile öne çıkıyor. Arka tarafta ise Mate 40 benzeri bir tasarım ve üçlü kamera dizilimi bizleri karşılıyor. Bunlar sırası ile 50 Megapilsel, 2 Megapilsel ve 2 Megapilsel şeklinde. Fakat işlevleri bilinmiyor.
Huawei Enjoy 50 özellikleri:
Huawei Enjoy 50 fiyatı: Huawei Enjoy 50, siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satışa çıkıyor. Bunun dışında ilk etapta Çin'de tanıtıldı. Ancak globale gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Akıllı telefonun fiyat etiketleri ise şöyle; 6 GB RAM + 128 GB – 195 dolar 8 GB RAM + 128 GB – 225 dolar 8 GB RAM + 256 GB – 255 dolar Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
İşlemciKirin 710AEkran6.75 inç HD+ çözünürlüklü IPS LCD panel, damla çentik, 260ppi piksel yoğunluğuDepolama128 GB / 256 GBBellek6 GB / 8 GBArka kamera13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel makro sensörÖn kamera8 MegapikselBatarya22.5W destekli 6.000 mAhDiğer4G, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişiİşletim sistemiHarmonyOS 2.0
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Huawei Enjoy 50 fiyatı:
Huawei Enjoy 50, siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satışa çıkıyor. Bunun dışında ilk etapta Çin'de tanıtıldı. Ancak globale gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Akıllı telefonun fiyat etiketleri ise şöyle;
6 GB RAM + 128 GB – 195 dolar
8 GB RAM + 128 GB – 225 dolar
8 GB RAM + 256 GB – 255 dolar
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!