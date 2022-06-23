Huawei'nin orta segment şampiyonu Enjoy 50 Pro ortaya çıktı!

Huawei, ABD yaptırımları sonrasında çok fazla kan kaybetti. Fakat yalnızca akıllı telefon üretimi yapan bir şirket olmadığı için ayakta kalmayı başardı. Şimdi ise ekosistem ürünleri, aksesuarları ve akıllı telefonlarıyla pazar payını tekrar yükseltmek istiyor.

Bu çabanın bir sonucu olarak ise geçtiğimiz günlerde Enjoy 50 isimli bir model tanıttı. Şimdi ise Enjoy 50 Pro isimli ve özellikleri itibariyle orta üst segmente oynayan yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Enjoy 50 Pro özellikleri ve tasarımı sızdırıldı!

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Enjoy 50 modeli, 260ppi piksel yoğunluğuna sahip 6.75 inç HD+ çözünürlüklü IPS LCD bir ekranla birlikte geldi. Kirin 710A işlemcisinden güç alan cihaz, kaputun altında dört adet 2.0 GHz ARM Cortex-A73 ve dört adet 1.7 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeklerini barındırıyor.

6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama opsiyonları ile satışa çıkan model, yüz tanıma ve parmak izi şeklinde ikili güvenlik seçeneği sunuyor. Kamera tarafına baktığımızda ise ön tarafta 8 Megapiksel özçekim, arkada ise 13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel makro olmak üzere 2'li dizilime sahip. Ayrıca 6.000 mAh boyutundaki bataryası, 22.5W hızlı şarjı destekliyor.

Huawei MateBook 16s satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı!

Yakın zamanda tanıtılması beklenen Enjoy 50 Pro özellikleri ise bunun bir adım ötesine geçiyor. Ön tarafta yine 6.7 inçlik bir ekranın kullanıldığını görüyoruz. Fakat çözünürlük tarafında FHD+ tercih ediliyor. Bataryası ise Pro olmayan modele göre nispeten küçük.

Ancak 5.000 mAh pili, 40W hızlı şarj desteği ile öne çıkıyor. Arka tarafta ise Mate 40 benzeri bir tasarım ve üçlü kamera dizilimi bizleri karşılıyor. Bunlar sırası ile 50 Megapilsel, 2 Megapilsel ve 2 Megapilsel şeklinde. Fakat işlevleri bilinmiyor.

Huawei Enjoy 50 özellikleri: