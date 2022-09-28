Huawei, Macaristan'da Avrupa İnovasyon Günü Düzenledi

BUDAPEŞTE, 28 Eylül (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, teknolojik inovasyonun dijitalleşmeye, yeşil enerjiye geçişe ve uzman yetiştirmeye nasıl katkıda bulunacağına odaklanarak, onuncu geleneksel Avrupa İnovasyon Günü'nü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Salı günü kutladı. "Farklı bir Avrupa için İnovasyon" başlıklı bu yılki etkinliğe hükümet, sektör ve akademik çevreden yaklaşık 250 temsilci katıldı. Huawei Halkla İlişkiler ve İletişim Departmanı Başkanı Jeff Wang video aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Huawei'de, araştırma ve geliştirmeye sürekli yatırım yaparak geleceğin yeniliklerine öncülük edebileceğimize inanıyoruz. Yenilik, sürdürülebilir geleceğimizin gerçekleşmesinde çok önemli olacak" dedi.

Yetkili, "Daha akıllı, daha yeşil ve sürdürülebilir bir Avrupa yaratmak için ortaklarımızla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye ekledi. Açılış töreninde bir konuşma yapan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise Huawei'nin, şirketin Budapeşte'deki Ar-Ge merkezi ve başkent yakınlarındaki en büyük Avrupa lojistik merkezi de dahil olmak üzere, Macaristan'daki yatırımlarını ülkesi için "gurur kaynağı" olarak niteledi. Bakan, "Her iki taraf da on yıl önce imzalanan stratejik işbirliğinden büyük fayda gördü ve Macar hükümeti bu işbirliğini sürdürmeye hazır" dedi. Etkinlikte, Macaristan Kamu Hizmeti Üniversitesi, bilgi ve iletişim teknolojisi eğitimini destekleme amaçlı Huawei'in "Gelecek için Tohumlar Bursu" programı kapsamında şirket ile bir ortaklık anlaşması imzaladı. Huawei, 12 Avrupa ülkesinden yaklaşık 1000 öğrencinin son iki yılda burs programından toplam 5 milyon euro (4,8 milyon ABD doları) aldığını belirtti. Çinli şirket etkinlikten sonra yaptığı açıklamada, Huawei'nin Macaristan'ın enerji sektöründeki yeşil geçişi hızlandırmak amacıyla Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Macaristan Batarya Birliği ve Planergy Solutions ile de ortaklık kurduğunu belirtti.