Huawei Lübnan'da 6. Bilişim ve İletişim Teknolojileri Yarışmasını Başlattı Güncel Haberler BEYRUT, 26 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Çalışma Bakanı Mustafa Bayram (kürsüde), Huawei Bilişim ve İletişim Teknolojileri (ICT) yarışmasının açılış töreninde konuşuyor, 25 Ekim 2022. BEYRUT, 26 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Çalışma Bakanı Mustafa Bayram (kürsüde), Huawei Bilişim ve İletişim Teknolojileri (ICT) yarışmasının açılış töreninde konuşuyor, 25 Ekim 2022. Çinli teknoloji devinden yapılan yazılı basın açıklamasına göre Huawei, Lübnanlı "hevesli öğrencileri" desteklemek amacıyla her yıl düzenlediği Bilişim ve İletişim Teknolojileri yarışmasının altıncısını Salı günü başlattı. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Lübnan Huawei Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Huawei Lübnan'da 6. Bilişim ve İletişim Teknolojileri Yarışmasını Başlattı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.