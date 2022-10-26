Huawei Lübnan'da 6. Bilişim ve İletişim Teknolojileri Yarışmasını Başlattı
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BEYRUT, 26 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Çalışma Bakanı Mustafa Bayram (kürsüde), Huawei Bilişim ve İletişim Teknolojileri (ICT) yarışmasının açılış töreninde konuşuyor, 25 Ekim 2022.
BEYRUT, 26 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Çalışma Bakanı Mustafa Bayram (kürsüde), Huawei Bilişim ve İletişim Teknolojileri (ICT) yarışmasının açılış töreninde konuşuyor, 25 Ekim 2022.
Çinli teknoloji devinden yapılan yazılı basın açıklamasına göre Huawei, Lübnanlı "hevesli öğrencileri" desteklemek amacıyla her yıl düzenlediği Bilişim ve İletişim Teknolojileri yarışmasının altıncısını Salı günü başlattı. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel