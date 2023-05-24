Huawei, Japonya'daki Lansmanda Yeni Ürünlerini Tanıttı

TOKYO, 24 Mayıs (Xinhua) -- Huawei'nin yeni ürünleri için Japonya'nın başkenti Tokyo'da lansman etkinliği düzenlendi. Çinli teknoloji devi Huawei, genişleyen pazardaki varlığını güçlendirmek amacıyla Çarşamba günü Japonya'da akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar da dahil olmak üzere bir dizi giyilebilir teknoloji ürününü piyasaya sürdü.

Huawei Japonya, 100 metrelik tüplü dalış modu sunan, yükseltilmiş sağlık ve fitness özelliklerine sahip amiral gemisi niteliğindeki akıllı saati Huawei Watch Ultimate'ı da tanıttı, 24 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yue Chenxing/Xinhua)