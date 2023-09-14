Huawei ile sağlık odaklı ve spora hazır giyilebilir cihazlarda yeni bir dönem

Huawei, Barselona'da gerçekleştirdiği etkinlikte, teknoloji ve moda arasındaki entegrasyonu bir üst seviyeye taşıyan "Fashion Forward" konseptiyle giyilebilir ürünler sektöründeki bir sonraki adımını açıkladı.

Huawei, Barselona'da gerçekleştirdiği etkinlikte, teknoloji ve moda arasındaki entegrasyonu bir üst seviyeye taşıyan "Fashion Forward" konseptiyle giyilebilir ürünler sektöründeki bir sonraki adımını açıkladı.

Huawei açıklamasına göre, şirket, "Fashion Forward" konsepti dahilinde son teknolojiyi, modaya uygun tasarımı ve kullanıcı merkezli sağlık özelliklerini bir araya getirerek, giyilebilir cihazlar endüstrisinde yeni standartlar belirleme alanındaki isteğini de ortaya koyuyor.

Huawei, popüler akıllı saat serisinin yeni üyesi Huawei Watch GT 4 Serisi akıllı saatleri, Huawei FreeBuds Pro 3 tam kablosuz kulaklık, Huawei Eyewear II akıllı gözlükler, Huawei'in ilk altın akıllı saati üst düzey Huawei Watch Ultimate Gold Edition ve PaperMatte yükseltmelerine sahip yeni Huawei MatePad Tabletler de dahil olmak üzere birçok yeni ürününü duyurdu.

-Huawei'in tasarım, sağlık ve spor deneyimini ileri taşıma azmi devam ediyor

Açıklamaya göre, Huawei, kullanıcıların stillerinden ödün vermeden sağlık ve spor yolculuklarını kişiselleştirmelerini sağlamayı amaçlıyor. Bu amaç aynı zamanda geleceğin üç önemli rekabet alanına da yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Donanım algılama teknolojisi, yükseltilmiş yazılım algoritması platformu ve daha kapsamlı dijital sağlık hizmetleri, yeni dönemde rekabetin daha çok yaşanacağı alanlar olarak görülüyor.

Şirketin giyilebilir cihazlar pazarındaki uluslararası varlığı, stratejik yatırımlarını da güçlendiriyor ve dünya çapındaki tüketicilere kişiselleştirilmiş spor ve sağlıklı yaşam tarzı deneyimleri sunmak için küresel ekosistem ortaklıkları kuruyor. Huawei, 10 yıl önce giyilebilir cihazlar sektörüne girdiğinden bu yana, pil ömrü, ölçüm hassasiyeti ve konfor segmentlerinde sektöre getirdiği yeniliklerle birçok kategoride öncülük etmeyi sürdürüyor.

Huawei'in tasarım konusundaki vizyonu ise yenilikçi ögeler ve farklı kişiselleştirme seçenekleriyle, her giyilebilir ürününün, kullanıcının tarzını tamamlayan birer ifade unsuru haline getirmek olarak açıklandı. Özellikle son dönemde akıllı saat ve bileklik kategorilerinde Huawei'in bu vizyonu net bir şekilde gözlemleniyor.

Sağlık segmentindeki yeniliklerine de hız kesmeden devam eden Şirket, farklı uzmanlıklara dayalı işbirlikleriyle mümkün olan en kapsamlı sağlık yönetimi özelliklerini sunma vizyonunu devam ettiriyor. Bu çabalar, kullanıcıların elde ettiği sağlık verilerinin yalnızca doğru değil, aynı zamanda eyleme geçirilebilir olmasını da sağlıyor.

Huawei, spor performansı ölçümünde de birçok lider uygulamaya imza atıyor. Firmanın giyilebilir cihazları, profesyonel sporculardan aktif yaşama meyilli bireylere kadar tüm kullanıcı grupları için birçok farklı değer teklifi sunuyor. Bilimsel verilerle sürekli güncellenen Huawei TruSport gibi farklı özelliklere sahip Huawei'in akıllı cihazları, kişisel spor koçunuz olarak en iyi performansı sunmaya devam ediyor.

-Yeni nesil giyilebilir cihazlar ve tabletler vitrinde

Huawei'in stratejik dönüşümünün son ürünleri; yeni amiral gemisi Huawei Watch GT 4 Serisi, Huawei Watch Ultimate Gold Edition ve yeni nesil TWS kulaklık ailesinin en güncel ürünü Huawei FreeBuds Pro 3 olarak açıklandı.

Huawei Watch GT 4 Serisi'nde, artan sağlık ve fitness işlevleri ile yenilikçi tasarım ön plana çıkıyor. 46 mm ve 41 mm boyutlarında piyasaya sunulan yeni amiral gemisi, klasik GT Serisi tasarımlarından farklılaşarak daha modern bir görünümle, yaratıcılığı ön plana çıkarıyor. Fitness deneyimini artırılarak geliştirilen "Aktivite Halkaları", yeni "Stay Fit" uygulamasının ilk sürümü ve yükseltilmiş GNSS takibi serinin öne çıkan özellikleri arasında. Tüm bunlara ek olarak sağlık ölçümüne yapay zeka desteği sağlayan yeni "TruSee 5.5+" özelliği de bu benzersiz deneyimi bir adım daha ileri taşıyor.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition, Huawei'in ilk altın akıllı saati olarak sunuluyor. Elmas kesim gravür işlemiyle oyulmuş 3D trapez desenler, altın çerçeve, altın taçla, kelebek tokalı altın PVD titanyum kayış bu benzersiz ürünün temel tasarım ögelerini oluşturuyor.

Huawei FreeBuds Pro 3 de tasarım estetiğini sınıfının lider ses teknolojisi ile bir araya getirerek ses deneyimini geliştiriyor.

Etkinlikte ayrıca, sınıfının lideri ses teknolojisi ile dengeli tasarım estetiği sunan yepyeni Huawei Eyewear II'nin yanı sıra, dokunsal ve kağıt benzeri ekran deneyimi sunan Huawei PaperMatte tabletler de tanıtıldı.

-Sir Mo Farah ve Pamela Reif Huawei "Giyilebilir Ürün Elçileri" olarak atandı

Dünyanın önde gelen fitness ve yaşam tarzı influencer'ı Pamela Reif ile Olimpiyat, Dünya ve Avrupa altın madalya sahibi Sir Mo Farah, Huawei'in "Giyilebilir Ürün Elçileri" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pamela Reif, "Hem Huawei'in hem de benim fitness yolculuğumuza aynı zamanda başladığımızı düşünmek inanılmaz. Profesyonel fitness eğitmeni olarak çalışmaya başladığımdan bu yana geçen on yıl içinde teknoloji, insanların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmada son derece önemli bir rol oynadı. Huawei bu yeniliğin ön saflarında yer alıyor ve bunu gerçekten harika bir şekilde yapıyor. Bu geleceğin bir parçası olacağım için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Sir Mo Farah ise "Antrenör ekibimle birlikte saatlerden elde edebildiğimiz veriler gerçekten de paha biçilmez. Profesyonel koşudan günlük yaşama kadar her alanda kullanabileceğiniz bu akıllı saatler, aynı zamanda birer moda ikonu. Huawei'in yeni ürünleriyle, hayatın pist dışında da neler sunabileceğini keşfetmekten heyecan duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Huawei'nin yeni tanıttığı Watch GT 4 Serisi akıllı saatler, Türkiye'de Huawei Online Mağaza üzerinden lansman kampanyasıyla 6 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Eylül ayı sonuna kadar geçerli AGT4PR300 kodu kullanılarak 300 TL kupon indiriminin yanında 500 TL de sepet indirimi sağlanıyor. Aynı zamanda yanlarında 1 yıl uzatılmış garanti ve 999 TL değerinde deri kayış hediye ediliyor.