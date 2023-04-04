Huawei, Güney Asya'da Bilgi ve İletişim Teknolojisi Alanında 50 Bin Yetenek Yetiştirecek

DAKKA, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in telekomünikasyon devi Huawei, önümüzdeki beş yıl içinde Güney Asya'da bilgi ve iletişim teknolojisi alanında 50.000 yetenek yetiştirmeyi planlıyor.

DAKKA, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in telekomünikasyon devi Huawei, önümüzdeki beş yıl içinde Güney Asya'da bilgi ve iletişim teknolojisi alanında 50.000 yetenek yetiştirmeyi planlıyor.

Huawei'nin bu stratejisi bilgi ve iletişim teknolojisi akademileri kurma, farklı bilgi ve iletişim teknolojisi ve startup yarışmaları düzenleme, çevrimiçi kurs kayıtları ve yeni personel alımı gibi çeşitli programları içerecek.

Duyuru Pazartesi günü Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Huawei'nin Güney Asya temsilciliğinde düzenlenen "Güney Asya'da, Güney Asya İçin Akıllı Yetenek Ekosistemi Oluşturma" başlıklı etkinlikte yapıldı.

Etkinliğe Güney Asya ülkelerinden gazeteciler ile Huawei yetkilileri katıldı.

Huawei'nin Dakka ofisi, "Güney Asya'da, Güney Asya için" ilhamıyla bölgeyi daha fazla özenle desteklemeyi ve müşteriler, ortaklar ve ekosistemin yanı sıra toplum için daha iyi değer yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Geçtiğimiz yıl Güney Asya'da bilgi ve iletişim teknolojisi alanında 6,000'den fazla yetenek yetiştiren Huawei, "Şirketin önümüzdeki beş yıl içinde bilgi ve iletişim teknolojisi alanında 50.000 yeni yetenek yetiştirme planı var" açıklamasını yaptı.