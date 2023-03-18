Huawei, Doğu Afrika Pazarına Wi-Fi 7 Teknolojisini Getirdi

NAİROBİ, 18 Mart (Xinhua) -- Çinli teknoloji firması Huawei Cuma günü Doğu Afrika pazarında internet bağlantısında devrim yaratacak en son Wi-Fi teknolojisi olan Wi-Fi 7'nin lansmanını gerçekleştirdi.

NAİROBİ, 18 Mart (Xinhua) -- Çinli teknoloji firması Huawei Cuma günü Doğu Afrika pazarında internet bağlantısında devrim yaratacak en son Wi-Fi teknolojisi olan Wi-Fi 7'nin lansmanını gerçekleştirdi.

Huawei Güney Afrika Teknolojiden Sorumlu Başkanı Matamela Mashau, Kenya'nın başkenti Nairobi'de gazetecilere yaptığı açıklamada bu yeniliğin daha hızlı indirme ve yükleme hızlarına yönelik müşteri taleplerinin yanı sıra internete daha fazla sayıda cihazın bağlanması ihtiyacından kaynaklandığını söyledi.

Mashau, "Wi-Fi 7, yüksek hızlı internet erişimiyle etkin şekilde çalışabilecek cihaz sayısını iki katına çıkararak bir ev ya da ofiste aynı anda 120 kadar akıllı televizyon seti, bilgisayar ve akıllı telefonun bağlantı kurmasına imkan veriyor" diye konuştu.

Mashau, Wi-Fi 7'nin her bir cihaz için 500 Mps'ye ve toplu olarak saniyede 30 gigabite varan hızlarla mümkün olan en hızlı internet bağlantısını piyasaya sunan yönlendiricilere yönelik yeni bir protokol seti olduğunu dile getirdi.

Lansman, Kenya hükümetinin tüm ülkede teknoloji merkezleri kurarak internet erişimi ve kullanımını artırmaya yönelik çabaların geliştiği bir dönemde gerçekleşti.

Mashau, giderek daha fazla kuruluşun kablolu bağlantıdan kablosuz bağlantıya geçiş yaptığını ve çalışanların coğrafi konumları ne olursa olsun her zaman tutarlı şekilde bağlantıda kalma ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Mashau, Wi-Fi 7'nin daha önce mümkün olmayan veri hızları sunmanın yanı sıra daha düşük gecikme süresine, daha yüksek ağ kapasitesine ve yüksek oranda artırılmış verimliliğe sahip olduğunu kaydetti.