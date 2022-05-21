Huawei, Asya-Pasifik Bölgesinin Dijitalleşmesine Yönelik Desteğini Sürdürecek - Haberler

SİNGAPUR, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in telekomünikasyon devi Huawei'nin dönüşümlü başkanı olan Ken Hu, Singapur'da Cuma günü sona eren Huawei Asya Pasifik Dijital İnovasyon Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Huawei'nin Asya Pasifik bölgesindeki dijital inovasyon ve dijital ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceğini duyurdu. İki gün süren kongrede konuşan Hu, "Asya-Pasifik bölgesi, dünyanın kültürel ve ekonomik açıdan en canlı bölgelerinden biri konumunda bulunuyor. Bu bölge, küresel ekonomik büyümede uzun zamanlar boyunca önemi bir rol oynadı ve günümüzde de dijital inovasyon konusunda aynı şekilde önemli bir rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.

Hu, Huawei'nin bundan sonraki aşamalarda inovasyona yoğun şekilde yatırımda bulunmayı sürdürerek bölgedeki ortaklarının stratejik kalkınma hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacağını dile getirdi. Hu, 2022 yılında Huawei'nin dijital altyapı, düşük karbonlu kalkınma ve dijital kapsayıcılığı teşvik ederek Yeşil ve Dijital bir Asya Pasifik bölgesine yönelik desteğini artıracağını ifade etti. Huawei Asya Pasifik Girişim İşleri Başkanı Nicholas Ma ise kongrede yaptığı konuşmada dijital ekonomi ve dijitalleşmenin bölgede hızla geliştiğini söyledi. Huawei, dijitalleşmenin tüm sektörlerdeki üretim sistemlerini dönüştürerek 27 trilyon ABD doları tutarında potansiyel bir değer yaratacağını tahmin ediyor.

ASEAN Vakfı İcra Direktörü Yang Mee Eng, 2022 Huawei Asya Pasifik Dijital İnovasyon Kongresi'nin, bölgedeki dijital beceri eksikliği sorunu giderecek bir yetenek geliştirme odaklı öğrenme ekosistemi yaratmayı sürdürme konusunda ASEAN Vakfı ile Huawei ortaklığındaki diğer bir kritik kilometre taşını simgelediğini belirtti. Huawei ve ASEAN Vakfı tarafında ortaklaşa düzenlenen Huawei Asya Pasifik Dijital İnovasyon Kongresi, 9-20 Mayıs tarihlerinde Singapur'da düzenlendi ve dijital inovasyon ve dijital ekonominin geleceğini araştırmak üzere Asya-Pasifik bölgesindeki 10'dan fazla ülkeden 1.500'ü aşkın hükümet yetkilisi, uzman, araştırmacı, ortak ve analisti biraraya getirdi. Kongrede bilişim ve iletişim teknolojilerinde devam eden gelişmeler, sektörlerde dijital dönüşümün hızlandırılması ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınma gibi konular ele alındı. İki gün süren toplantı sırasında Huawei; Singapur, Malezya, Tayland, Endonezya ve Bangladeş'ten gelen sektör müşterileriyle Akıllı Kampüs, Veri Merkezi, Dijital Güç ve HUAWEI CLOUD konusunda 17 mutabakat zaptı imzaladı.

Xinhua / Güncel