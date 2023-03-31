Huawei, 2022 Gelirinde Hafif Artış Kaydetti

SHENZHEN, 31 Mart (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, 2022 yılında 642,3 milyar yuan (yaklaşık 93,5 milyar ABD doları) gelir elde etti.

SHENZHEN, 31 Mart (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, 2022 yılında 642,3 milyar yuan (yaklaşık 93,5 milyar ABD doları) gelir elde etti. Şirketin bir yıl önceki geliri 636,8 milyar yuan olmuştu.

Cuma günü yayımlanan yıllık rapora göre, şirketin geçen yılki net karı 35,6 milyar yuana geriledi. Şirketin 2021'deki net karı 113,7 milyar yuan idi.

Şirketin dönem başkanı Eric Xu, düzenlenen basın toplantısında, "2022 yılındaki zorlu dış çevre ve pazar dışı faktörler, Huawei'nin faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemeye devam etti" dedi.

Xu, bu zor dönemde şirketin hayatta kalabilmek ve gelecekteki gelişiminin temelini atmak için, "istenilen sonuçları elde etmek" üzere büyük çaba sarf ettiğini ve istikrarlı bir gelir akışı oluşturduğunu söyledi.

Merkezi Shenzhen'de olan Huawei, bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) altyapısı ve akıllı cihazlar konusunda küresel anlamda lider konumda olan bir sağlayıcı.