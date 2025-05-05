Hualien Açıklarında 5,7 Büyüklüğünde Deprem

Hualien Açıklarında 5,7 Büyüklüğünde Deprem
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Taiwan'ın Hualien ilçesi açıklarında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin merkezi 15 km derinlikte yer alıyor.

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Deprem Ağları Merkezi'nin açıklamasına göre, Taiwan'ın Hualien ilçesi açıklarında pazartesi günü yerel saatle 18.53'te 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü 23,87 derece kuzey enlemi ve 121,94 derece doğu boylamında gözlemlendi. Merkez, depremin 15 km derinlikte meydana geldiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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