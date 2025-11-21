Hu Yaobang'ın 110. Doğum Yıldönümü Anma Sempozyumu Düzenlendi

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda partinin önde gelen eski liderlerinden Hu Yaobang'ın 110. doğum yıldönümü dolayısıyla anma sempozyumu düzenledi.

Çin Cumhurbaşkanı, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping perşembe günü düzenlenen toplantıda önemli bir konuşma yaptı.