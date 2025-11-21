Haberler

Hu Yaobang'ın 110. Doğum Yıldönümü Anma Sempozyumu Düzenlendi

Çin Komünist Partisi, Beijing'de Hu Yaobang'ın 110. doğum yılı için anma sempozyumu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önemli bir konuşma yaptığı etkinlik, partinin geçmiş liderlerine olan saygının bir göstergesi oldu.

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda partinin önde gelen eski liderlerinden Hu Yaobang'ın 110. doğum yıldönümü dolayısıyla anma sempozyumu düzenledi.

Çin Cumhurbaşkanı, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping perşembe günü düzenlenen toplantıda önemli bir konuşma yaptı.

Haberler.com

