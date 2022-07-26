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HSK, yeni kurulan mahkemelerin yargı çevrelerini belirledi

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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HSK, yeni kurulan mahkemelerin yargı çevrelerini belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, yeni kurulan Keşan, Develi ve Soma ağır ceza mahkemelerinin yargı çevrelerini belirledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, yeni kurulan Keşan, Develi ve Soma ağır ceza mahkemelerinin yargı çevrelerini belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, HSK Genel Kurulu, Keşan ilçesini Edirne Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkararak, Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin Keşan, Enez ve İpsala ilçeleri olarak belirlenmesine karar verdi.

Develi ilçesini Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkaran HSK Genel Kurulu, Develi Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresini de Develi, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri olarak belirlenmesine hükmetti.

HSK Genel Kurulu, Soma ilçesini Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkararak, Soma Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanını ise Soma ve Kırkağaç ilçeleri olarak belirlenmesini kararlaştırdı.

Yeni yargı alanlarına yönelik karar, 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

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