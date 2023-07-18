HSK'nın Adli ve Yargı Kararnamesi Yayımlandı

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 3 bin 423 hakim ve savcıyı kapsayan Adli ve Yargı Kararnamesi yayımlandı. Aralarında 20 ilin Cumhuriyet başsavcısının da yer aldığı 3 bin 36 adli ve 387 idari hakim ve savcının görev yerleri değişti.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 3 bin 423 hakim ve savcıyı kapsayan Adli ve Yargı Kararnamesi yayımlandı. Aralarında 20 ilin Cumhuriyet başsavcısının da yer aldığı 3 bin 36 adli ve 387 idari hakim ve savcının görev yerleri değişti.

HSK Birinci Dairesi tarafından Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Yayımlanan kararnameye göre aralarında 20 ilin Cumhuriyet başsavcısı olmak üzere 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı mensubu toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Kararnamenin yayımı sonrası adli ve idari yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamaların yapılacağı belirtilirken, eşi aday olan hakim ve savcıların eş durumuna bağlı atamalarının kura kararnamesinden sonra yapılacağı ifade edildi.

Yayımlanan Kararname'de, Kararname ile ataması yapılmayanların yeniden inceleme haklarının bulunmadığı belirtilirken; Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyenlerin ise taleplerini en geç 20 Temmuz 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından 'Hakim Savcı Atanma Talep Formu' başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerektiği belirtildi.