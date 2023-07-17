HSK'nın 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi Tamamlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 3 bin 36 adli ve 387 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı ana kararnamesini tamamladı. Kararnameyle birlikte birçok il ve ilçede Cumhuriyet başsavcıları değişti ve yeni atamalar gerçekleştirildi. Ayrıca deprem bölgesinde yer alan mahkemelere ilave olarak yeni mahkemeler faaliyete geçirilecek şekilde planlama yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, 3 bin 36 adli ve 387 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı ana kararnamesi tamamlandı.

HSK Birinci Dairesi, yaz kararnamesine yönelik çalışmalarını sonuçlandırdı. Kararname, HSK'nin internet sitesinden yayımlandı.

Kararnameyle Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van ile 38 ilçenin Cumhuriyet başsavcıları değişti.

Karasu Adliyesine ise ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı atandı.

Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak ise 118 atama gerçekleştirildi. Deprem bölgesinde yer alan mevcut mahkemelere ilave olarak 5 ağır ceza mahkemesi, 39 asliye hukuk mahkemesi, 11 tüketici mahkemesi ve 9 sulh hukuk mahkemesi faaliyete geçirilecek şekilde planlama yapıldı ve bu mahallere ilave 61 hakim ataması yapılarak deprem nedeniyle adli yargıda açılması muhtemel davalara ilişkin mahkemelerin etkinliği ve verimliliğinin artırılması amaçlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)