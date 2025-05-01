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HSK Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

HSK Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
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HSK, adli ve idari yargı hakimleri ile savcıların görev sürelerini tamamladıkları isimleri yayınladı. Listede isimleri bulunmayanlar, 30 gün içinde itiraz edebilecek.

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan 2 bin 730 adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK kararlarında, bulundukları derecede 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2025 dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Listede adli yargıda 2 bin 549 başsavcı, savcı ve hakim ile idari yargıdan 181 hakimin adı yer aldı.

Sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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