HSK, Hakim ve Savcı Listelerini Resmi Gazete'de Yayımladı

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcıları ve savcılarına dair görev sürelerini tamamlayanların listesini Resmi Gazete'de yayımladı. Listede adli yargıda 212 hakim ve 147 savcı ile idari yargıda 22 hakimin ismi yer alıyor.

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK kararlarında, 2025 Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen çeşitli derecedeki adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Aynı kararda, 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselip, bu tarihten geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarından oluşan listeler de yayımlandı.

Listede adli yargıda 212 hakim ve 147 savcı ile idari yargıda 22 hakimin ismi yer aldı.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içerisinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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