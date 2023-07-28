HSK Genel Sekreteri Atilla Öztürk Bakırköy Adalet Sarayı'ndan uğurlandı

HSK Genel Sekreteri olarak atanan eski Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Atilla Öztürk, Bakırköy Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle yeni görev yerine uğurlandı. Öztürk'ü uğurlama törenine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çiğdem, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Uğurlama töreninde konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, "Sayın başkanımıza adliyemizde yargı hizmetlerinin gerçekleşmesinde göstermiş olduğu gayret ve başarılar için teşekkür ediyoruz. HSK genel sekreterliği görevinde de bu gayret ve başarılarının devam etmesini temenni ediyoruz. Adliyemizdeki görev süreniz boyunca sizi çalışkanlığınız, dürüstlüğünüz, adil ve tarafsız yönetim anlayışınız ile hatırlayacağız, hak ve adaletin tesisi için yargı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gösterdiğiniz çabalarınız ve gayretleriniz ile hatırlayacağız" dedi.

GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

HSK Genel Sekreterliğine atanan Atilla Öztürk ise yaptığı konuşmada, "Bakırköy adliyesinde 5 yılım doldu. Aslında az çok tahmin ediyordum. Çünkü şimdiye kadar hiçbir adliyede 5 yıldan fazla çalışamadım. Tabi her veda zor, ama bazen gitmek gerekir. Çünkü bir görev uzun süre devam ettiğinde heyecanınızı yitirebiliyorsunuz. 5 yıllık görev sürecimde herkesi dinleyip çözüm üretmeye çalıştım. Bakırköy adliyesi belki taşra teşkilatı yönünden son çalıştığım adliye oldu. Ama en huzurlu çalıştığım adliye oldu. Hepinizin ayağına sağlık, daha fazla konuşamayacağım. Benim hakkım varsa helal olsun, siz de helal edin" dedi. Öztürk, konuşmasının sonun da gözyaşlarına hakim olamadı.

- İstanbul