HSK'den Hakim ve Savcılara Yükselme Kararı

HAKİM ve savcıların görevde yükselmesine ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan HSK kararları ile 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla görev sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan liste yayımlandı. Sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde yazılı başvuruda bulunarak HSK'den durumlarının incelenmesini talep edebilecek.