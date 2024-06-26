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HSK, Adana Hakimi ve Mardin Cumhuriyet Savcısı hakkındaki haberleri yalanladı

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adana Hakimi Gül Altınok ve Mardin Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın görevlerine devam ettiği ve herhangi bir işlem yapılmadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. HSK, konuyla ilgili soruşturma ve disiplin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK), bazı basın yayın organlarında "Adana Hakimi Gül Altınok ve Mardin Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın haklarındaki birtakım iddialara rağmen görevlerine devam ettiği, kendileriyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

HSK'dan yapılan yazılı açıklamada, hakim Altınok hakkında Adana'da görev yaparken Kurula intikal eden iddialar üzerine, soruşturma izni verildiği hatırlatıldı.

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca ilgilinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anılan disiplin soruşturması devam etmektedir. Ayrıca adı geçen hakim hakkında daha önce Edirne ilindeki görevi esnasındaki suç teşkil eden iddialar nedeniyle verilen soruşturma izni üzerine yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen rapora istinaden, iki kez meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Öte yandan, anılan hakim hakkında Kurulumuzca verilen kovuşturma izni kapsamında konusu suç teşkil eden eylemleri nedeniyle yargılanmasına Yargıtay 5. Ceza Dairesinde devam edilmekte olup, duruşması 10 Eylül 2024 tarihine bırakılmıştır."

"Toplumun tüm kesimleri hassasiyet göstermeli"

Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan hakkında ise soruşturma konusu eylemleri nedeniyle iki kez meslekten çıkarma cezası verildiği, bu kararların ise kesinleştiği aktarılan açıklamada, Kurulca verilen kovuşturma izni kapsamında Aslan'ın yargılanmasına Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurulumuzca yargı mensupları ile ilgili iddialar hassasiyetle takip edilmekte olup, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mevzuatımızdan kaynaklanan görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gecikmeksizin gerekli işlemlere tevessül edilecektir. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından haklarında disiplin işlemi yapılan ve yargılamaları devam eden kimi yargı mensupları hakkında işlem yapılmadığı yönünde haber yapılmasının yargının itibarını ve yargıya olan güveni olumsuz etkileme ihtimali bulunduğundan, toplumun tüm kesimlerinin bu hususa hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan Mardin Hakim Adana Yargı Hukuk Politika Güncel Haberler

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