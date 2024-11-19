Üye Girişi
Haberler

HSK 332 Hakim ve Savcının Görev Yerini Değiştirdi

HSK 332 Hakim ve Savcının Görev Yerini Değiştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yapılan duyuruda, adli yargıda 318 ve idari yargıda 14 olmak üzere toplam 332 hakim ve savcının yeni görev yerleri belirlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, atamaların yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.

(ANKARA) - Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından 332 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği açıklandı.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK), Birinci Dairesi, hakim ve savcıların talepleri değerlendirilerek yeni atama kararlarını açıkladı. HSK'nin internet sitesinde yer alan iki kararnameye göre, adli yargıda 318, idari yargıda 14 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

HSK'den yapılan açıklamada, kararnamedeki atamalara itiraz etmek isteyen yargı mensuplarının, tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Hakim Savcı Atanma Talep Formu"nu doldurarak iletmeleri gerektiği belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çalışmaları tamamlanan 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 hakim ve savcımızın yeni görev yerleri belirlenmiştir. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Sekücü, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandı

Kararname kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcıvekili Ali Şafak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Gökhan Şen, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Güngör Karakoç, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişi Barış İntepe, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına getirildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve eski Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

Şafak Hastanesinin sahibi konuştu! 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli

Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum geldi
Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız

Rusya 'Karşılık vereceğiz' diye tehdit etmişti! Zelenskiy'den krizi tırmandıracak yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye Uluslar Ligi puan durumu CANLI TAKİP! Uluslar Ligi Türkiye centilmenlik puanı kaç, Türkiye - Galler sarı kart sayıları kaç? Çekya Gürcistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Çekya Gürcistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arnavutluk Ukrayna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arnavutluk Ukrayna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye Karadağ'ı yenerse ne oluyor? Türkiye grupta 1. olunca ne olacak? Türkiye Uluslar Ligi'nde hangi ligde? İsveç Azerbaycan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İsveç Azerbaycan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Teğmenler ihraç edildi mi? EXXEN canlı izle! (ŞİFRESİZ LİNK) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! Karadağ Türkiye CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galler İzlanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galler İzlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.