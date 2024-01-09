HSK, 213 hakim için müstemir yetki kararnamesi yayımladı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), bölge adliye mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve idare ile vergi mahkemelerinde görevli 213 hakime ilişkin müstemir yetki kararnamesi yayımlandı.

HSK 1. Dairesi, 213 hakimin, müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmalarını tamamlayarak, kurulun internet sitesinde yayımladı.

Kararname kapsamında bölge adliye mahkemelerinde 125, bölge idare mahkemelerinde 13, idare ve vergi mahkemelerinde ise 75 hakimin talepleri değerlendirildi.

Bu kapsamda bazı hakimlerin görev yerlerinde değişikliğe gidilirken, bazılarının ise iş ve kadro durumu dikkate alınarak inceleme talepleri reddedildi.

Ayrıca kararname kapsamında Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesinin 15 Ocak, Hatay 5. İdare Mahkemesi ile Muğla 4. İdare Mahkemesinin ise 29 Ocak itibarıyla faaliyete geçirilmesi, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesinin ise iki heyet halinde çalışmasına karar verildi.