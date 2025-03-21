HSK, 2025 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamelerini Duyurdu

(ANKARA) - Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK), 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamelerinde uygulanacak prensipleri duyurdu. Atanma talebinde bulunacak hakim ve savcıların talep formlarını 28 Mart Cuma mesai bitimine kadar göndermeleri gerektiği belirtildi.

Kurulun internet sayfasındaki duyuruda hakim ve savcı kadrolarının hangi bölgelerde boş olduğuna ilişkin listeler yayımlanırken, atanma talebinde bulunacakların talep formlarını 28 Mart Cuma mesai bitimine kadar göndermeleri gerektiği belirtildi.

Duyuruda, Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamelerinin 30 Mayıs 2025 Cuma ilan edilmesinin planlandığı da kaydedildi.