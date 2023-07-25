HSK 2023 Yılı Kararnamesiyle Tayini Çıkan Hakim ve Savcılar İçin Veda Yemeği Düzenlendi

Vezirköprü Taşhan'da düzenlenen veda yemeğine, kaymakam, belediye başkanı, jandarma komutanı, savcılar ve hakimler katıldı. Konuşmalarda, çalışmaların koordinasyonu ve kamu hizmetinin verimli bir şekilde uygulanması vurgulandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için Vezirköprü Taşhan'da veda yemeği düzenlendi.

Veda yemeğine, Kaymakam Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Boyraz, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Şafi Çakto, hakimler Şeyma Sümeyra Genç, İsmail Öner, Esma Çetintaş ve Vezirköprü Adalet Sarayı personeli katıldı.

Kaymakam Yıldız, yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 2 sene gibi bir süre buradaki Sayın Komisyon Başkanımız, Sayın Savcımız çok kıymetli hakim, savcılarımızla çok kıymetli müdürlerimizle çalışma şereflerine dahil olduk. Bu çalışmaları sırasında yargı yürütme çok güzel bir koordinasyon, iç işleri bürokrasiye boğmadan kamu hizmetini en verimli ve hızlı bir şekilde uygulanması yönünde çok güzel çalışmalarımız oldu." dedi.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak ve Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Boyraz da veda konuşması yaptı.