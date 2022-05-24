HSK 2022 Nisan dönemi terfi çalışmalarını tamamladı - Haberler

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HSK 2022 Nisan dönemi terfi çalışmalarını tamamladı

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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HSK 2022 Nisan dönemi terfi çalışmalarını tamamladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2022 Nisan dönemi terfi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2022 Nisan dönemi terfi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

HSK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, HSK 2. Dairesinin, 3 bin 925 hakim ve cumhuriyet savcısını ilgilendiren terfi çalışmasını tamamladığı belirtildi.

Paylaşımda, 103 hakim ve cumhuriyet savcısının birinci sınıfa ayrıldığı, 199 hakim ve savcısının birinci sınıf olduğu aktarılarak terfi edilenler kutlandı.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

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