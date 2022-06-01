Hsbc Ceo'su: Çin Ekonomisi Esneklik ve Uzun Vadeli Büyüme Potansiyeli Gösteriyor - Haberler

LONDRA, 1 Haziran (Xinhua) -- HSBC CEO' Su, bazı kısa dönem piyasa oynaklıklarına rağmen, Çin ekonomisinin esneklik ve hala uzun vadeli büyüme potansiyeli gösterdiğini ve yabancı yatırımcılara çekici fırsatlar sunduğunu söyledi. HSBC CEO'su Noel Quinn, Xinhua'ya yakın tarihli verdiği yazılı röportajda, "İkili dolaşım modelini hem destekleyebilmemiz hem de katkıda bulunabilmemiz için Çin'deki işimizi geliştirmeye devam ediyoruz" dedi. Quinn, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan HSBC'nin 2020 ile 2025 yılları arasında Çin'e 3 milyar RMB'den (447 milyon ABD doları) fazla yatırım yapmayı beklediğini açıkladı. Quinn, "Bütün bu adımlar, HSBC'nin, Çin'in devam eden ekonomik büyümesini ve uluslararasılaşmasını destekleme taahhüdünün her zamanki kadar güçlü olduğunu ve hala büyüdüğünü gösteriyor" dedi.

Çin'in GSYİH'sinin ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 büyürken, bu tür bir ekonomik performansın "ekonomisinin dayanıklılığının kanıtı olduğunu" belirten Quinn, aralarında pandeminin de bulunduğu zorluklarla karşı karşıya kalan Çin'in, hala "yılın ilk bölümünde artan yatırım, üretkenlik ve tüketim" gördüğünü sözlerine ekledi. Quinn, "Beijing'in vergileri önemli ölçüde azaltarak ve bireylere ve işletmelere mali desteği güçlendirerek pandeminin etkisine karşılık olarak harekete geçmesini takdir ediyoruz" dedi. Tedarik zincirlerini sürdürmenin ve küçük ve orta ölçekli işletme sektörlerini desteklemenin, büyüme yeniden hızlandığında Çin'i iyi bir yere koyacağını ve Çin'in ayrıca gerektiğinde birçok mevcut teşvik kaldıracına sahip olduğunu belirterek, Çin'in güçlü bir ekonomik toparlanmadan faydalanmasını beklediğini söyledi.

Çin'in dışa açılma, inovasyon ve yeşil dönüşüm gibi alanlardaki son politikaları ve önlemlerine de değinen Quinn, Çin'in uzun yıllardır finansal sistemini açmaya ve sürdürülebilir ve yenilikçi bir ekonomi geliştirmeye kendini adadığını ifade etti. Quinn, "Finans sektörlerinin yüksek düzeyde dışa açılmasını teşvik edecek önlemleri memnuniyetle karşılıyoruz. Sonuç olarak hem yabancı yatırımcıların sayısı hem de Çin'deki yabancı yatırım hacmi arttı" dedi. Quinn, Çin'in değer zincirinin yükseltilmesine yardımcı olacak yabancı yatırım büyümesi için hatırı sayılır ölçüde bir alan olduğunu hatırlattı. Quinn, Çin'in 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne geçiş hedefine ulaşmasına yardımcı olacak yeşil finansmanı geliştirmek için artan yabancı yatırımın kritik rolüne dikkat çekti.

"Çin'in sermaye piyasalarının yoğunluğu, küresel bir lider olmak için gerçek bir potansiyele sahip olduğu anlamına geliyor" diyen Quinn, "Çin'in karbon vadeli işlem piyasası oluşturmaya yönelik öncü çalışmasının, finans sektörünün net sıfır geçişinde oynaması gereken hayati rolünü vurguladığını" ifade etti. Quinn, küresel finans piyasalarındaki mevcut oynaklığa gelince, bunun pandemi, enflasyon ve küresel büyümeye ilişkin endişelerin yarattığı belirsizlik tarafından körüklendiğini söyledi. "Çin'in bu bağlamda tarihi öngörülebilirliği, yabancı yatırımcılar arasında uzun yıllar boyunca güveni besledi" diyen Quinn sözlerini, "Çin'in hızla gelişerek geri dönmesini ve nihayetinde, yabancı yatırımcılar için çok çekici olduğu kanıtlanmış istikrarlı bir ekonomi olarak kalmasını bekliyoruz" şeklinde noktaladı.

Xinhua / Güncel