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HRI'den Suriye ve Lübnan'a Kış Yardımı

HRI'den Suriye ve Lübnan'a Kış Yardımı
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Humanitarian Relief International, Suriye'nin Şam ve Lübnan'ın Sur kentinde kış yardımları dağıttı. Hava şartlarının kötüleşmeden önce temel gıdalara erişim sağlanması gerektiğine dikkat çekildi.

Almanya merkezli Türk sivil toplum kuruluşu "Humanitarian Relief International" (HRI), Suriye'nin başkenti Şam ile Lübnan'ın Sur kentinde kış yardımı dağıttı.

HRI açıklamasına göre kuruluş, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'deki diplomatik temasları sonrası gıda, kıyafet ve nakdi desteği içeren sahadaki kış yardımı faaliyetlerini hızlandırdı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu'nu ziyaret eden HRI yetkilileri, insani yardım projeleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Görüşmede, yardım malzemelerinin temini, ihtiyaç bölgelerinin tespiti ve dağıtım süreçleri ele alındı.

Başkent Şam'da yaklaşık 1500 kişiye gıda kolisi ulaştıran HRI, savaşın izlerini taşıyan ve büyük ölçüde yıkıma uğrayan Yermuk Kampı'nda gıda, temiz su ve kışlık kıyafet dağıttı.

Hava şartları kötüleşmeden destek çağrısı

HRI Başkanı Adem Bakıcı, Şam'da yaşanan insani krizle ilgili AA'ya yaptığı açıklamada, temel gıda maddelerine erişimin çok zor olduğunu vurguladı.

Bakıcı, "Makarna, şeker, un, ekmek, pirinç ve yağ gibi temel gıdalara ulaşamayan yüz binlerce insan var. Hava şartları daha da kötüleşmeden, bu kış onlara destek olalım." diyerek sosyal medya üzerinden de Avrupa'daki bağışçılara çağrıda bulunduklarını aktardı.

Kış dönemi yardım kampanyasında, Almanya'daki gurbetçi hayırseverlerden büyük ilgi gördüklerini ifade eden Bakıcı, Şam halkının gıda yetersizliği nedeniyle kış mevsimini zorlukla geçirdiğini belirterek "Ticari yollar açılana kadar yardımları sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Çocuklara bayramlık

Lübnan'da da Filistinli mültecilerin yaşadığı en yoğun bölgelerden biri olan Sur kentindeki Bas Kampı'na nakdi yardım, gıda kolisi ve kışlık giysi yardımları yapan HRI, Avrupa'daki Türk hayırseverlerin zekatlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Çocuklara, kıyafetlerini kendilerinin seçmesine izin verdiklerine dikkati çeken Bakıcı, "Kıyafetleri saklayıp bayramlık olarak giymeyi düşünüyorlar." dedi.

Bakıcı, yaptıkları çalışmalarla bu çocukların moralini yükseltmek ve mutluluk katmak istediklerini belirtti.

Gelecek dönemde gıda paketi, temiz su, hijyen seti, kıyafet ve un dağıtımı gibi projelere odaklanacaklarını söyleyen Bakıcı, Avrupa merkezli Türk insani yardım kuruluşlarına destek çağrısını yineledi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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